Суд Тбилиси арестовал главу партии Саакашвили

Тбилисский городской суд арестовал депутата Нику Мелию, возглавляющего партию «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Об этом сообщает «Рустави 2».

Отмечается, что сам депутат на суд не явился, а его адвокаты покинули заседание до того, как судья огласил приговор.

Соответствующее решение вынесено в ходе слушаний по делу о попытке штурма грузинского парламента в июне 2019 года.

С ходатайством о помещении депутата под стражу в суд обратилась Генпрокуратура. Причиной послужил отказ Мелии от выплаты залога, который был назначен в рамках расследования данного дела.

Ранее МИД Украины призвал Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела Грузии.