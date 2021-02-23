Посольство США осудило власти Грузии за задержание оппозиционера Мелии

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Посольство США в Грузии выразило обеспокоенность решением грузинских властей задержать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию.
Посольство США осудило власти Грузии за задержание оппозиционера Мелии
  • Reuters

«Посольство США глубоко обеспокоено решением правительства задержать сегодня утром главу крупной оппозиционной политической партии в штаб-квартире партии», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, дипмиссия встревожена «поляризующей риторикой руководства Грузии во время кризиса» и считает, что «сила и агрессия не являются решением политических разногласий».

По мнению дипломатов, Грузия «сделала шаг назад на своём пути к укреплению демократии в семье евро-атлантических государств».

Ранее грузинские правоохранительные органы провели спецоперацию по задержанию Ники Мелии. Он обвиняется в организации штурма парламента в ходе антироссийских акций летом 2019 года.

Также сообщалось о задержании более 20 его сторонников у офиса ЕНД в Тбилиси.

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