Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 218 101
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2799.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 201 750 пациентов с коронавирусом.
24 февраля межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла решение о смягчении карантинных ограничений в регионах, где наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.