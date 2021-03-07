Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 218 101

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 802 и достигло 218 101.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2799.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 201 750 пациентов с коронавирусом.

24 февраля межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана приняла решение о смягчении карантинных ограничений в регионах, где наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.