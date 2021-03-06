В Ереване начался митинг противников Пашиняна

Митинг противников премьер-министра Никола Пашиняна начался в Ереване у здания парламента Армении.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент в демонстрации участвуют около 2 тыс. человек.

По данным агентства, возле здания парламента находится большая группировка сил полиции, однако пока сотрудники ведут себя корректно, обстановка спокойная.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Тот назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где проходят акции как сторонников, так и оппонентов главы кабмина.