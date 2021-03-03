Пашинян заявил о готовности к внеочередным выборам в 2021 году

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если парламентская оппозиция согласится с этим.
Пашинян заявил о готовности к внеочередным выборам в 2021 году
  • © Сайт премьер-министра Республики Армения

Об этом Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте.

«Мы можем провести внеочередные выборы в течение 2021 года, если оппозиция — а главное, парламентская оппозиция — согласится провести их (подписав соответствующий меморандум. — RT). В этих целях я уже пригласил лидеров оппозиционных фракций встретиться и провести консультации», — цитирует его ТАСС.

Ранее во время митинга в Ереване Пашинян заявил, что «бросает вызов парламентской оппозиции» и предлагает пойти на внеочередные парламентские выборы.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Тот назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где проходят акции как сторонников, так и оппонентов главы кабмина.

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