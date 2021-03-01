Пашинян заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов провести в стране внеочередные парламентские выборы.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время митинга своих сторонников в Ереване.

«Если политические силы согласятся с нашими предложениями... мы готовы пойти на внеочередные выборы… Я хочу, чтобы народ получил эту возможность. Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции, давайте пойдём на внеочередные парламентские выборы», — сказал он.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Тот назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы кабмина.

В частности, 1 марта участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра ворвались в правительственное здание в центре Еревана и провели акцию в фойе на первом этаже.