В Белоруссии планируют начать массовую вакцинацию от COVID-19 в апреле

В Белоруссии начало массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 запланировано на апрель, сообщил глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич.

«Массовая вакцинация всех желающих начнётся с апреля… Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в более массовом производстве», — приводит его слова на коллегии главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома БЕЛТА.

По словам министра, к этому времени завершится вакцинация лиц из группы риска.

В настоящее время идёт запись желающих пройти вакцинацию.

Ранее Белоруссия произвела на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты» пробную партию российской вакцины «Спутник V».

В середине февраля в Белоруссии завершилась вакцинация медиков первой дозой «Спутника V».