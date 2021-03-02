В Белоруссии планируют начать массовую вакцинацию от COVID-19 в апреле
- Reuters
«Массовая вакцинация всех желающих начнётся с апреля… Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в более массовом производстве», — приводит его слова на коллегии главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома БЕЛТА.
По словам министра, к этому времени завершится вакцинация лиц из группы риска.
В настоящее время идёт запись желающих пройти вакцинацию.
Ранее Белоруссия произвела на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты» пробную партию российской вакцины «Спутник V».
В середине февраля в Белоруссии завершилась вакцинация медиков первой дозой «Спутника V».