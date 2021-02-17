В Белоруссии завершилась вакцинация медиков первой дозой «Спутника V»

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В Белоруссии завершилась вакцинация медицинских работников первой дозой российского препарата от коронавируса «Спутник V», сообщает Минздрав республики.
В Белоруссии завершилась вакцинация медиков первой дозой «Спутника V»
  • РИА Новости

«Из числа медработников, которые подали заявки на первый этап вакцинации, в Брестской области привиты 3460, в Витебской — 3950, в Гомельской — 5495, в Гродненской — 1795, в Минске — 2285, в Минской области — 2324, в Могилёвской — 1635», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В первую очередь вакцина была предоставлена медикам из группы риска.

Вакцинация проводится в добровольном порядке.

Кроме того, в Белоруссии завершили вакцинацию работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

Вакцинация медработников началась в Белоруссии в середине января.

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