В Белоруссии завершилась вакцинация медиков первой дозой «Спутника V»
- РИА Новости
«Из числа медработников, которые подали заявки на первый этап вакцинации, в Брестской области привиты 3460, в Витебской — 3950, в Гомельской — 5495, в Гродненской — 1795, в Минске — 2285, в Минской области — 2324, в Могилёвской — 1635», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В первую очередь вакцина была предоставлена медикам из группы риска.
Вакцинация проводится в добровольном порядке.
Кроме того, в Белоруссии завершили вакцинацию работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.
Вакцинация медработников началась в Белоруссии в середине января.