В Белоруссии начинается вакцинация медработников от коронавируса

В Белоруссии начинается вакцинация медработников, которые находятся в зоне риска.

Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава Белоруссии.

Отмечается, что учреждения здравоохранения уже получили партии вакцины «Спутник V».

Прежде всего будут привиты 2285 медработников в Минске, 3460 — в Брестском регионе, 3260 — в Витебском, 4365 — в Гомельском, 1735 — в Гродненском, 1610 — в Могилёвском, 2485 — в Минской области.

Накануне стало известно, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 1899 и достигло 227 360.