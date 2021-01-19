В Белоруссии начинается вакцинация медработников от коронавируса

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В Белоруссии начинается вакцинация медработников, которые находятся в зоне риска.

Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава Белоруссии.

Отмечается, что учреждения здравоохранения уже получили партии вакцины «Спутник V».

Прежде всего будут привиты 2285 медработников в Минске, 3460 — в Брестском регионе, 3260 — в Витебском, 4365 — в Гомельском, 1735 — в Гродненском, 1610 — в Могилёвском, 2485 — в Минской области.

Накануне стало известно, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 1899 и достигло 227 360.

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