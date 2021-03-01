Пашинян на митинге попросил прощения за допущенные ошибки

Армянский премьер-министр Никол Пашинян во время митинга своих сторонников в Ереване попросил прощения за ошибки.

«Речь идёт о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощения за все допущенные им ошибки», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Он также пообещал извлечь уроки из допущенных ошибок.

Пашинян добавил, что «только народ должен решать, кто будет у власти».

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Тот назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы кабмина.

В частности, 1 марта участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра ворвались в правительственное здание в центре Еревана и провели акцию в фойе на первом этаже.