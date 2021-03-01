Президент Армении встретился с Пашиняном

Президент Армении Армен Саркисян встретился с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Поскольку у президента Армена Саркисяна слабое здоровье, премьер-министр посетил его, чтобы увидеться с ним. Естественно, президент и премьер коснулись и внутриполитической ситуации в стране», — говорится в заявлении.

В пресс-службе президента призвали воздерживаться от распространения провокационной и ложной информации относительно ситуации в республике.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Тот назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы кабмина.

В частности, 1 марта участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра ворвались в правительственное здание в центре Еревана и провели акцию в фойе на первом этаже.