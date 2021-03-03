В СЕ обеспокоены затяжным характером судебных разбирательств на Украине
- AFP
«Проекту требуется подрядчик для организации и проведения социологического исследования основных факторов, ведущих к затягиванию судебных разбирательств, а также эффективных механизмов по предотвращению этого», — говорится в документе.
Сумма, которую Совет Европы готов выделить на реализацию инициативы, не должна превышать €55 тыс.
Подать заявку на участие в конкурсе могут компании, действующие в рамках законодательства Украины и имеющие опыт проведения социологических исследований.
Ранее сообщалось, что Совет Европы планирует привлечь специалистов к участию в проекте по расширению доступа жителей Украины к правосудию.