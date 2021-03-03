В СЕ обеспокоены затяжным характером судебных разбирательств на Украине

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Ксения Калинкина
В Совете Европы намерены выяснить, с чем связана «чрезмерная продолжительность» некоторых судебных разбирательств на Украине. Для этого организация планирует провести соответствующее исследование с участием квалифицированных специалистов. RT ознакомился с описанием тендера на поиск экспертов.
В СЕ обеспокоены затяжным характером судебных разбирательств на Украине
  • AFP

«Проекту требуется подрядчик для организации и проведения социологического исследования основных факторов, ведущих к затягиванию судебных разбирательств, а также эффективных механизмов по предотвращению этого», — говорится в документе.

Сумма, которую Совет Европы готов выделить на реализацию инициативы, не должна превышать €55 тыс. 

Подать заявку на участие в конкурсе могут компании, действующие в рамках законодательства Украины и имеющие опыт проведения социологических исследований.

Ранее сообщалось, что Совет Европы планирует привлечь специалистов к участию в проекте по расширению доступа жителей Украины к правосудию.

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