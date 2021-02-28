Тихановская рассчитывает на отставку Лукашенко весной

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что белорусский лидер Александр Лукашенко освободит пост главы государства весной. Она также призвала ЕС действовать быстрее и жёстче в деле введения санкций против властей страны.

Об этом Тихановская рассказала в интервью газете Bild am Sonntag.

По её словам, тот факт, что на улицах Белоруссии «меньше людей», не означает, что «движения стали менее активными»: люди стали демонстрировать свой протест «креативнее» — «бело-красно-белые ленты на руках, граффити на стенах, наклейки с символикой».

«Мы очень благодарны Евросоюзу за всё, что он сделал. Солидарность велика. Но мы также понимаем, что в ЕС есть огромная бюрократия, поэтому он действует медленно. Конечно, мы хотели бы больше жёсткости, больше санкций — и немного побыстрее», — добавила Тихановская.

Также журналист издания задал ей вопрос, как долго придётся бороться белорусам.

«В этом году падёт режим Лукашенко. Думаю, весной его не будет», — выразила уверенность она.

Ранее Тихановская в интервью The Sunday Times заявила, что введённые европейскими странами санкции в отношении белорусских властей являются «насмешкой».

В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Светланы Тихановской и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.

Как заявляли в МВД республики, Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.