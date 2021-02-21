Тихановская прокомментировала санкции против Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью The Sunday Times заявила, что введённые европейскими странами санкции в отношении белорусских властей являются «насмешкой».

«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко смеётся», — заявила она.

Слова Тихановской приводит ТАСС.

Ранее Тихановская заявила, что оппозиционные силы в республике «потеряли улицы».

17 декабря Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.

Позже к санкциям ЕС присоединились Албания, Северная Македония, Черногория, Исландия и Норвегия.

В МИД Белоруссии отметили, что ограничительные меры Евросоюза в отношении Минска носят неконструктивный характер, подчеркнув, что белорусская сторона выступает за развитие взаимодействия с ЕС.