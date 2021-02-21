Тихановская прокомментировала санкции против Белоруссии
- Reuters
«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко смеётся», — заявила она.
Слова Тихановской приводит ТАСС.
Ранее Тихановская заявила, что оппозиционные силы в республике «потеряли улицы».
17 декабря Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.
Позже к санкциям ЕС присоединились Албания, Северная Македония, Черногория, Исландия и Норвегия.
В МИД Белоруссии отметили, что ограничительные меры Евросоюза в отношении Минска носят неконструктивный характер, подчеркнув, что белорусская сторона выступает за развитие взаимодействия с ЕС.