В МИД Белоруссии оценили введённые против страны санкции ЕС

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Ограничительные меры Европейского союза в отношении Белоруссии носят неконструктивный характер, Минск выступает за развитие взаимодействия с ЕС.
В МИД Белоруссии оценили введённые против страны санкции ЕС
  • Reuters

Об этом сообщили в белорусском МИД по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Алейника с послом ЕС в Минске Дирком Шубелем.

«Белорусской стороной был отмечен неконструктивный характер введённых Европейским союзом ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, её физических и юридических лиц. Подчёркнута заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства», — приводит БЕЛТА заявление внешнеполитического ведомства.

Ранее Албания, Северная Македония, Черногория, Исландия и Норвегия присоединились к санкциям Евросоюза против Белоруссии.

17 декабря Европейский союз ввёл третий пакет санкций в отношении ряда белорусских организаций и физических лиц.

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