Белоруссия расширила санкционный список в отношении ЕС
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.
«Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер и, естественно, предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка», — отметил глава ведомства.
По его словам, это означает, что ряд «дополнительных персон из стран Евросоюза» не смогут попасть на территорию Белоруссии и на территорию Союзного государства с учётом того, что «список одинаков с Российской Федерацией».
Он добавил, что было принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Белоруссии, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми «занимаются соответствующие политические институты в Белоруссии, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств».
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявлял, что белорусская сторона подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза.