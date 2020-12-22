Белоруссия расширила санкционный список в отношении ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона в ответ на новый пакет санкций со стороны ЕС расширила свой ограничительный список в отношении Европейского союза, включив в него ряд лиц, фондов и программ.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

«Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер и, естественно, предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка», — отметил глава ведомства.

По его словам, это означает, что ряд «дополнительных персон из стран Евросоюза» не смогут попасть на территорию Белоруссии и на территорию Союзного государства с учётом того, что «список одинаков с Российской Федерацией».

Он добавил, что было принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Белоруссии, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми «занимаются соответствующие политические институты в Белоруссии, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств».

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявлял, что белорусская сторона подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза.