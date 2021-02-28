Пашинян назвал непонятным решение Саркисяна не увольнять главу Генштаба
- Reuters
Об этом он сообщил во время видеообращения в Facebook.
«Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определённые выводы», — цитирует Пашиняна РИА Новости.
Как уточняет агентство, митинг сторонников Пашиняна запланирован на 1 марта.
Ранее президент Армении отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба Вооружённых сил республики.
После этого Пашинян заявил, что вновь направил Саркисяну требование об отставке Гаспаряна.