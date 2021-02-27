Оппозиция Армении заявила о намерении протестовать до отставки Пашиняна

Представитель оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что противники премьер-министра страны Никола Пашиняна намерены оставаться около здания армянского парламента в Ереване до отставки главы правительства.

«Мы не покинем площадь, пока эта предательская власть находится в здании правительства», — цитирует его РИА Новости.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.