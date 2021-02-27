Оппозиция Армении заявила о намерении протестовать до отставки Пашиняна
- Reuters
«Мы не покинем площадь, пока эта предательская власть находится в здании правительства», — цитирует его РИА Новости.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.
Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.