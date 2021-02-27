Колонна оппозиции в Ереване пришла к парламенту Армении

Колонна оппозиции в Ереване, требующая отставки премьер-министра Армении Николы Пашиняна, вновь пришла к зданию армянского парламента.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что до этого они прошли несколько километров по центру Еревана, скандируя лозунги и оскорбления в адрес Пашиняна.

По данным агентства, возле здания парламента находятся несколько тысяч человек. Полиция в происходящее не вмешивается.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.