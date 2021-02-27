Колонна оппозиции в Ереване пришла к парламенту Армении
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что до этого они прошли несколько километров по центру Еревана, скандируя лозунги и оскорбления в адрес Пашиняна.
По данным агентства, возле здания парламента находятся несколько тысяч человек. Полиция в происходящее не вмешивается.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.
Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.