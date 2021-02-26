Минкультуры Украины назвало необоснованной блокировку 426 сайтов

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Министерство культуры Украины назвало необоснованной блокировку 426 интернет-ресурсов.
Минкультуры Украины назвало необоснованной блокировку 426 сайтов
  • Pixabay

«Министерство культуры и информационной политики выступает против необоснованного блокирования работы интернет-ресурсов», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве призвали к беспристрастному судопроизводству и соблюдению принципов свободы слова при рассмотрении дела о блокировании сайтов.

Ранее Национальная комиссия Украины предписала заблокировать 426 сайтов, многие из которых российские.

9 февраля Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность применением внесудебных ограничительных мер к телеканалам «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

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