Минкультуры Украины назвало необоснованной блокировку 426 сайтов

Министерство культуры Украины назвало необоснованной блокировку 426 интернет-ресурсов.

«Министерство культуры и информационной политики выступает против необоснованного блокирования работы интернет-ресурсов», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ведомстве призвали к беспристрастному судопроизводству и соблюдению принципов свободы слова при рассмотрении дела о блокировании сайтов.

Ранее Национальная комиссия Украины предписала заблокировать 426 сайтов, многие из которых российские.

9 февраля Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность применением внесудебных ограничительных мер к телеканалам «112 Украина», NEWSONE и ZIK.