На Украине заявили о шести контрактах на поставку вакцины от COVID-19

Киев заключил контракты с шестью производителями вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом он рассказал на встрече с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

«У нас подписаны контракты с шестью производителями вакцины, две из которых уже зарегистрированы на Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные», — цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства Украины.

По словам украинского премьера, в 2021 и 2022 году в стране планируется привить почти 22 млн человек.

24 февраля Украина начала вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca производства Индии.

Минздрав Украины также зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании Pfizer.