На Украине заявили о шести контрактах на поставку вакцины от COVID-19
- Reuters
Об этом он рассказал на встрече с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.
«У нас подписаны контракты с шестью производителями вакцины, две из которых уже зарегистрированы на Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные», — цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства Украины.
По словам украинского премьера, в 2021 и 2022 году в стране планируется привить почти 22 млн человек.
24 февраля Украина начала вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca производства Индии.
Минздрав Украины также зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании Pfizer.