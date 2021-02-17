Украина намерена начать вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

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Украина собирается начать вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Украина намерена начать вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca
  • Reuters

«Думаю, что первое, с чего мы начнём вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия. — RT)», — цитирует Интерфакс министра.

По его словам,  500 тыс. доз вакцины должны прибыть в страну до конца недели.

16 февраля на Украине сообщили, что в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения были поданы документы на регистрацию вакцины компании AstraZeneca. 

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