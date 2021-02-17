Украина намерена начать вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca
- Reuters
«Думаю, что первое, с чего мы начнём вакцинироваться, это именно вакцина компания AstraZeneca, которая производится Serum Institute (Индия. — RT)», — цитирует Интерфакс министра.
По его словам, 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в страну до конца недели.
16 февраля на Украине сообщили, что в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения были поданы документы на регистрацию вакцины компании AstraZeneca.