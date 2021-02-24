На Украине выявили 5850 случаев коронавируса за сутки
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«На Украине по состоянию на 24 февраля 2021 года зафиксировано 5850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19», — написал министр здравоохранения страны Максим Степанов в своём Facebook.
Отмечается, что общее число летальных исходов на Украине составило 25 461.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 155 422 пациента с коронавирусом.
Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва поделится с Украиной вакциной от коронавируса, когда у страны появится такая возможность.