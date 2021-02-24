На Украине выявили 5850 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 5850 и достигло 1 317 694.

«На Украине по состоянию на 24 февраля 2021 года зафиксировано 5850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19», — написал министр здравоохранения страны Максим Степанов в своём Facebook.

Отмечается, что общее число летальных исходов на Украине составило 25 461.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 155 422 пациента с коронавирусом.

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва поделится с Украиной вакциной от коронавируса, когда у страны появится такая возможность.