Экс-генпрокурор Украины получил награду Госдепа США

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Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка получил от Госдепа США награду за успешную борьбу с коррупцией.
Экс-генпрокурор Украины получил награду Госдепа США
  • © РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что, помимо Рябошапки, данную награду получили ещё 11 человек.

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, США совместно со своими иностранными партнёрами только за последние два года взыскали и вернули украденные государственные активы на сумму более $1 млрд.

В марте 2020 года Верховная рада выразила недоверие Руслану Рябошапке. Сам он заявлял, что оснований для его отставки нет

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