Зеленский внёс в Раду кандидатуру на пост генпрокурора Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины.

Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента. 

В настоящее время Венедиктова занимает должность исполняющего обязанности главы Государственного бюро расследований.

Как пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на депутата от «Слуги народа» Александра Качура, Рада на внеочередном заседании во вторник, 17 марта может назначить нового генпрокурора и министра экономики.

«Завтра также могут быть приняты два кадровых вопроса, это министр экономики и генеральный прокурор Украины. Я могу здесь уже открыть секрет, который уже, видимо, для вас не является секретом, что госпожа Венедиктова будет внесена представлением президента на должность генерального прокурора. Завтра поддержат эти вопросы, ведь у нас сейчас два вызова — это эпидемия и экономический всемирный кризис», — указал Качур.

5 марта Рада на заседании выразила недоверие украинскому генпрокурору Руслану Рябошапке. Перед этим Рябошапка отмечал, что оснований для его отставки нет

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