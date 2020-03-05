Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Рябошапке
- РИА Новости
За соответствующее постановление проголосовали 263 депутата, сообщает «112 Украина».
Как подчёркивает телеканал, согласно украинскому законодательству, генпрокурора увольняет президент Украины по согласию с парламентом.
Рябошапка был назначен на должность 29 августа 2019 года.
Ранее сам генпрокурор заявил, что оснований для его отставки нет.
4 марта Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина. За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — ноль. Ещё 49 депутатов воздержались, девять не голосовали.