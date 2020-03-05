Верховная рада выразила недоверие генпрокурору Украины Рябошапке

Верховная рада Украины на внеочередном заседании выразила недоверие украинскому генпрокурору Руслану Рябошапке.

За соответствующее постановление проголосовали 263 депутата, сообщает «112 Украина».

Как подчёркивает телеканал, согласно украинскому законодательству, генпрокурора увольняет президент Украины по согласию с парламентом.

Рябошапка был назначен на должность 29 августа 2019 года.

Ранее сам генпрокурор заявил, что оснований для его отставки нет.

4 марта Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина. За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — ноль. Ещё 49 депутатов воздержались, девять не голосовали.