Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах после рабочих часов
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
Во время встречи лидеров в Сочи Путин отметил, что на повестке дня стоит большой комплекс работы.
«Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич, добро пожаловать. Ну, я надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов, хочу пригласить вас прокатиться на лыжах», — сказал президент России.
Ранее в Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко. Белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за помощь экономике республики.
Российский президент отметил важность сотрудничества двух стран на уровне регионов.