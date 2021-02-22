Путин пригласил Лукашенко покататься на лыжах после рабочих часов

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко покататься на лыжах.

Во время встречи лидеров в Сочи Путин отметил, что на повестке дня стоит большой комплекс работы.

«Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич, добро пожаловать. Ну, я надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов, хочу пригласить вас прокатиться на лыжах», — сказал президент России.

Ранее в Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко. Белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за помощь экономике республики.

Российский президент отметил важность сотрудничества двух стран на уровне регионов.