Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 206 652

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 827 и достигло 206 652.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2683.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 190 610 пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что произведённая на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована.