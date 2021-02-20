Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 206 652
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2683.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 190 610 пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что произведённая на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована.