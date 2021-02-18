Захарова отреагировала на запрет журналисту Соловьёву въезда в Латвию

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение латвийских властей запретить российскому журналисту Владимиру Соловьёву въезд в страну.
Захарова отреагировала на запрет журналисту Соловьёву въезда в Латвию
  • РИА Новости

«Латвийские власти сегодня внесли в список нежелательных лиц российского журналиста Владимира Соловьёва, которого министр иностранных дел Латвии обвинил в «прославлении нацизма». Давайте начнём с того, что глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс распространил фейк», — заявила Захарова на брифинге.

По её словам, в МИД видят единственное разумное объяснение произошедшему в том, что Латвия заблокировала пакет телеканалов ВГТРК и Russia Today.

Она отметила, что именно эта политика отключения неугодных каналов в рамках кампании по «удушению» российских и русскоязычных СМИ в Прибалтике «привела к тому, что Ринкевичс распространяет дезинформацию».

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Соловьёва включили в чёрный список лиц, которым запрещён въезд в республику.

Также сообщалось, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала «Россия-РТР». Позже в Латвии официально запретили вещание ещё 16 русскоязычных каналов.

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