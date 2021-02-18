Латвия запретила въезд журналисту Владимиру Соловьёву
- РИА Новости
«Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьёва в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — написал он в Twitter.
Как отметил министр, для Латвии «неприемлема глорификация нацизма в любой форме».
На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021
Сам Соловьёв заявил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения, передаёт РИА Новости.
В ноябре 2019 года Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещён въезд в страну.