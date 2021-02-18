Латвия запретила въезд журналисту Владимиру Соловьёву

Российского журналиста Владимира Соловьёва включили в чёрный список лиц, которым запрещён въезд в Латвию. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

«Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьёва в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — написал он в Twitter.

Как отметил министр, для Латвии «неприемлема глорификация нацизма в любой форме».

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

Сам Соловьёв заявил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения, передаёт РИА Новости.

В ноябре 2019 года Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещён въезд в страну.