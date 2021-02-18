Латвия запретила въезд журналисту Владимиру Соловьёву

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Российского журналиста Владимира Соловьёва включили в чёрный список лиц, которым запрещён въезд в Латвию. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.
Латвия запретила въезд журналисту Владимиру Соловьёву
  • РИА Новости

«Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьёва в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — написал он в Twitter.

Как отметил министр, для Латвии «неприемлема глорификация нацизма в любой форме».

Сам Соловьёв заявил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения, передаёт РИА Новости. 

В ноябре 2019 года Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещён въезд в страну.

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