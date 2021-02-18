В Москве рассказали о прошедшей встрече Лаврова и главы МИД Армении

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян на встрече в Москве 17 февраля обсудили вопросы обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном, а также процесс разблокирования транспортных связей в Нагорном Карабахе.
В Москве рассказали о прошедшей встрече Лаврова и главы МИД Армении
  • РИА Новости

Об этом проинформировала пресс-служба МИД России.

«Особый акцент сделан на обсуждении вопросов обмена военнопленными, гуманитарного содействия, разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трёхсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров», — говорится в сообщении.

Стороны также отметили интенсивное развитие двусторонних отношений и рассмотрели вопросы региональной и международной повестки дня.

17 февраля Лавров также обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана реализацию соглашения по Карабаху.

Кроме того, в тот же день состоялись телефонные переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

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