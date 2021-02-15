Главы МИД России и Армении встретятся в Москве 17 февраля

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Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян проведут переговоры в Москве 17 февраля.
Главы МИД России и Армении встретятся в Москве 17 февраля
  • © РИА Новости / POOL

Министры обсудят «актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня».

Особое внимание уделят реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года «с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе».

Также стороны сверят планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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