Главы МИД России и Армении встретятся в Москве 17 февраля

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян проведут переговоры в Москве 17 февраля.

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Министры обсудят «актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня». Особое внимание уделят реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года «с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе». Также стороны сверят планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.