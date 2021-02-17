Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана реализацию соглашения по Карабаху

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договорённостей от 11 января, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана реализацию соглашения по Карабаху
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию договорённостей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 года в Москве, а также ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьеры Армении, России и Азербайджана Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев провели второе заседание по разблокировке региональных транспортных коммуникаций.

В январе в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По итогам переговоров было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

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