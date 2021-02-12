Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана обсудили разблокировку коммуникаций

Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана Мгер Григорян, Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев провели второе заседание по разблокировке региональных транспортных коммуникаций.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Григоряна.

«В ходе заседания был обсуждён процесс совместной работы, вытекающий из заявления премьер-министра Армении, президента России и президента Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также реализация пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. Согласован график дальнейших работ», — отмечается в заявлении.

Заседание прошло в режиме видеоконференции.

В январе в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По итогам переговоров было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.