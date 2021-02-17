Пашинян провёл телефонные переговоры с Путиным
- © Сайт премьер-министра Республики Армения
Об этом сообщает пресс-служба кабмина Армении.
Отмечается, что стороны обсудили реализацию пунктов совместного заявления от 9 ноября 2020 года.
«В частности, была подчёркнута необходимость скорейшего возвращения военнопленных, заложников и других задержанных», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время беседы обсуждались также вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян проведут переговоры в Москве 17 февраля.