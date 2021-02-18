В Белоруссии завели дело по факту смерти участника протеста Бондаренко

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту смерти в ноябре 2020 года одного из участников протеста, жителя Минска Романа Бондаренко.

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлёкшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича», — говорится в сообщении в Facebook.

В ведомстве добавили, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал к лету разобраться со всеми поступившими жалобами со стороны протестующих граждан в адрес сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, 11 ноября 2020 года в милицию Минска поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова произошла драка «между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими».

На месте был обнаружен мужчина «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения», его доставили в центральное РУВД для выяснения обстоятельств случившегося. После ухудшения самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, на следующий день он скончался.

Лукашенко поручил Генпрокуратуре взять под контроль дело Бондаренко.