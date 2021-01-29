Лукашенко высказался о поступивших жалобах протестующих к силовикам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал поступившие жалобы со стороны протестующих граждан в адрес сотрудников правоохранительных органов.
Лукашенко высказался о поступивших жалобах протестующих к силовикам
  • РИА Новости

Эту тему он затронул во время встречи со студентами Белорусского государственного университета (БГУ).

По словам Лукашенко, эти обращения направляли в правоохранительные органы, чтобы «отсечь их от конкретной работы».

«Это была политическая акция: «давайте правоохранительные органы забросаем жалобами, и пусть они разбираются». Мы держим это на контроле, мы эти жалобы объединили. Их несколько сотен», — цитирует его издание «СБ. Беларусь сегодня».

В то же время он добавил, что на решение данных вопросов не могут быть брошены силы «всего аппарата Следственного комитета, оперативников, МВД или спецслужб».

«Я уверен, что к лету мы разберёмся со всеми этими жалобами», — подчеркнул Лукашенко.

В ноябре Лукашенко поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование дела о гибели одного из участников протеста, Романа Бондаренко.

В августе МВД Белоруссии пообещало разобраться со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны милиции во время массовых акций в стране.

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