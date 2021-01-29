Лукашенко высказался о поступивших жалобах протестующих к силовикам
- РИА Новости
Эту тему он затронул во время встречи со студентами Белорусского государственного университета (БГУ).
По словам Лукашенко, эти обращения направляли в правоохранительные органы, чтобы «отсечь их от конкретной работы».
«Это была политическая акция: «давайте правоохранительные органы забросаем жалобами, и пусть они разбираются». Мы держим это на контроле, мы эти жалобы объединили. Их несколько сотен», — цитирует его издание «СБ. Беларусь сегодня».
В то же время он добавил, что на решение данных вопросов не могут быть брошены силы «всего аппарата Следственного комитета, оперативников, МВД или спецслужб».
«Я уверен, что к лету мы разберёмся со всеми этими жалобами», — подчеркнул Лукашенко.
В ноябре Лукашенко поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование дела о гибели одного из участников протеста, Романа Бондаренко.
В августе МВД Белоруссии пообещало разобраться со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны милиции во время массовых акций в стране.