В Белоруссии разберутся со случаями насилия со стороны милиции

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Глава МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал разобраться со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны милиции во время массовых акций в стране.
В Белоруссии разберутся со случаями насилия со стороны милиции
  • Reuters

По его словам, соответствующая проверка будет проведена после стабилизации ситуации в стране.

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда всё утихнет», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах и извинился.

12 августа глава МВД Белоруссии на фоне протестов сообщил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».

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