В Латвии прошёл пикет против запрета на ретрансляцию российских каналов
«Сегодня на Домской площади, напротив офиса Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) прошёл спонтанный пикет. Его участники смотрели запрещённые недавно в Латвии телеканалы, показав тем самым всю абсурдность введённых ограничений на телевещание», — говорится в сообщении в Facebook.
По словам депутата Рижской думы Мирослава Митрофанова, лишение людей доступа к официальным источникам информации на родном языке является недопустимым.
Ранее руководитель NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что регулятор официально запретил ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке.
В Союзе журналистов России назвали этот шаг зачисткой медийного пространства Латвии.