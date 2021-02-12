В Латвии прошёл пикет против запрета на ретрансляцию российских каналов

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В Латвии прошёл пикет против запрета на ретрансляцию российских телеканалов на территории страны. Об этом сообщила партия «Русский союз Латвии» (РСЛ).

«Сегодня на Домской площади, напротив офиса Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) прошёл спонтанный пикет. Его участники смотрели запрещённые недавно в Латвии телеканалы, показав тем самым всю абсурдность введённых ограничений на телевещание», — говорится в сообщении в Facebook.

По словам депутата Рижской думы Мирослава Митрофанова, лишение людей доступа к официальным источникам информации на родном языке является недопустимым.

Ранее руководитель NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что регулятор официально запретил ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке.

В Союзе журналистов России назвали этот шаг зачисткой медийного пространства Латвии.

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