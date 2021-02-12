На Украине за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса

На Украине зафиксировали 4773 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 262 867 пациентов с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 116 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране скончались 24 174 человека с COVID-19.

Отмечается, что более 1,1 млн пациентов с коронавирусом на Украине выздоровели.

Ранее санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал подробности о поставках в страну вакцин от коронавирусной инфекции.