На Украине назвали возможные сроки поставки вакцины от COVID-19

Санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1» рассказал подробности о поставках в страну вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вакцины скоро будут. Мы начинаем кампанию по иммунопрофилактике. Тут прозвучало, что мы ожидаем вакцину Pfizer, возможно, первой будет вакцина AstraZeneca, закупленная за бюджетные средства. В данный момент два продукта мы ожидаем на следующей неделе», — приводит РИА Новости слова Ляшко.

По его словам, сейчас идут бюрократические процессы.

Он добавил, что «ни одной вакцины, которая официально попала на территорию Украины, сегодня нет».

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна получила подтверждение о предстоящей поставке в страну 22 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.