Зеленский отправился в Донбасс с послами G7

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, сообщила пресс-служба главы государства.
Зеленский отправился в Донбасс с послами G7
  • ©president.gov.ua

Как отмечается, вместе с ним туда отправились послы стран «Большой семёрки».

Зеленский планирует ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с военнослужащими.

Ранее украинский лидер поручил провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции.

В январе в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский заявил, что в Донбассе, за исключением соблюдения режима тишины, практически отсутствует прогресс в мирном урегулировании.

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