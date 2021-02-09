В Совфеде оценили запрет вещания в Латвии ещё 16 русскоязычных каналов

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление руководителя Национального совета Латвии по электронным СМИ о том, что регулятор официально запретил ретрансляцию в стране ещё 16 телеканалов, вещающих на русском языке.

«Латвия действует в своём духе. Сначала они не давали русскоязычным жителям гражданство, потом они закрыли все русскоязычные школы, теперь они борются со СМИ. А борются знаете почему? Потому что там правда. На этих каналах говорят правду о России и о событиях в мире, а им этого знать не хочется», — сказал Джабаров.

Сенатор также выразил удивление в связи с бездействием Евросоюза.

«Удивляюсь, почему молчит Евросоюз. Получается, что он замечает соринку в чужом глазу, а в своём бревна не видит… Болезнь двойных стандартов приобрела хроническую форму и, к сожалению, уже не лечится. Будем надеяться, что рано или поздно придут новые поколения политиков, которые поймут, что с Россией нужно поддерживать хорошие отношения. В том числе и с использованием этих русскоязычных СМИ. А если нет, то пусть изолируют сами себя», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Латвии официально запретили вещание ещё 16 русскоязычных каналов.