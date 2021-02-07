Кравчук рассказал о ситуации в Донбассе
- РИА Новости
Кравчук заявил, что в Донбассе нарушаются «все возможные и невозможные договорённости».
«Я скажу своё мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это: провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же», — сказал Кравчук.
Ранее Управление Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики обвинило Вооружённые силы Украины в размещении бронетехники вблизи участка разведения сил.
В январе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал произошедшее на Украине трагедией и добавил, что Москва продолжает контакты с визави. По его словам, «где-то работа жёсткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию».