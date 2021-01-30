В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ на окраине Донецка

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении ополченцами беспилотника ВСУ на окраине Донецка.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Один БПЛА из состава 56-й бригады, летевший в направлении населённого пункта Старомихайловка, был сбит дежурным расчётом ПВО, в настоящий момент фото- и видеоматериалы, находящиеся на флеш-карте аппарата, изучаются нашими специалистами», — говорится в заявлении.

Уточняется, что о данном инциденте проинформирована украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в ДНР прокомментировали ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.