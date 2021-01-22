В ДНР прокомментировали ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе
- Reuters
«Ситуация складывается критическая, наблюдаемая тенденция подтверждает намерения противника начать новый виток эскалации», — цитирует Якубова «Донецкое агентство новостей».
По его словам, представительством ДНР в СЦКК было направлено соответствующее официальное уведомление в адрес СММ ОБСЕ.
Ранее представители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик заявили о намерении передать в одностороннем порядке Киеву группу удерживаемых лиц.