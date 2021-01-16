ЛНР и ДНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц

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Представители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик заявили о намерении передать в одностороннем порядке Киеву группу удерживаемых лиц.
ЛНР и ДНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на совместное заявление полпредов ЛНР Владислава Дейнего и ДНР Натальи Никоноровой.

В заявлении указано, что нынешние власти Украины блокируют переговорный процесс и демонстрируют деструктивное поведение.

«Украинские представители по-прежнему отказываются от прямого диалога и согласования с нами предусмотренных Минскими соглашениями вопросов», — отмечают в ЛНР и ДНР.

По мнению полпредов, это показывает, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы выполнил все договорённости, достигнутые на саммите в декабре 2019 года, — «откровенная, наглая и неприкрытая ложь».

Вместе с этим в республиках подчёркивают, что, несмотря на поведение украинских властей, на политической арене Украины есть и деятели, которые не только не поддерживают такое поведение официальной власти, а напротив, в ходе мирного переговорного процесса неоднократно проявляли «человечность и стремление к конструктивному участию».

«В связи с этим... было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжёлыми заболеваниями лица.

Ранее Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что, за исключением соблюдения режима тишины в Донбассе, практически отсутствует прогресс в мирном урегулировании.

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