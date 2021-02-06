В ЛНР обвинили ВСУ в размещении техники вблизи участка разведения сил

Управление Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики обвинило Вооружённые силы Украины в размещении бронетехники вблизи участка разведения сил.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечено нахождение двух бронетранспортёров БТР-4 вблизи населённого пункта Орехово. Также отмечено размещение двух бронетранспортёров БТР-70 вблизи участка разведения в районе населённого пункта Золотое», — говорится в заявлении.

В управлении Народной милиции подчеркнули, что размещение украинскими военными вооружения и военной техники в населённых пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении ополченцами беспилотника ВСУ на окраине Донецка.