Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 195 112
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2592.
С момента начала пандемии в стране выздоровел 175 901 пациент с коронавирусом.
Ранее первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.