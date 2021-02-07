Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 195 112

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1228 и достигло 195 112.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2592.

С момента начала пандемии в стране выздоровел 175 901 пациент с коронавирусом.

Ранее первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.