В Казахстане рассказали о производстве первой партии вакцины «Спутник V»

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Первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
В Казахстане рассказали о производстве первой партии вакцины «Спутник V»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объёме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора начиная с 26 февраля», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике и аттестации качества российской вакцины «Спутник V».

19 января сообщалось, что власти Казахстана планируют начать прививать граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V» с 1 февраля.

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