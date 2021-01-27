В Казахстане рассказали о производстве первой партии вакцины «Спутник V»
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- РИА Новости
«С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объёме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора начиная с 26 февраля», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике и аттестации качества российской вакцины «Спутник V».
19 января сообщалось, что власти Казахстана планируют начать прививать граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V» с 1 февраля.