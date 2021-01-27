В Казахстане рассказали о производстве первой партии вакцины «Спутник V»

Первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.

«С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объёме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора начиная с 26 февраля», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике и аттестации качества российской вакцины «Спутник V».

19 января сообщалось, что власти Казахстана планируют начать прививать граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V» с 1 февраля.